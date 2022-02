Iba a renunciar a la Selección y se arrepintió: “No me han dado la oportunidad, pero tengo fe"

El colombiano Alfredo Morelos volvió a ser noticia, pero en esta oportunidad la razón fue porque convirtió en la victoria de Rangers 2-4 frente a Borussia Dortmund. El atacante marcó el segundo tanto del partido a los 41 minutos del primer tiempo y aportó su grano de arena para ilusionarse con los cuartos de final de la Europa League.

Finalizado el encuentro entre alemanes y escoceses, el atacante concedió un par de palabras donde tocó el tema de la Selección Colombia, pues hay que decir que hace unos días se llegó a rumorar que el ‘Bufalo’ renunciaría a la ‘tricolor’ debido a no sumar los minutos que él esperaba.

En la entrevista otorgada, el colombiano dejó claro que si bien es cierto “no se me ha dado la oportunidad en la selección, tengo mucha fe” de poder sumar minutos con la selección nacional, pues Morelos considera que “me llegará esa oportunidad y cuándo la tenga la aprovecharé. Si me toca jugar en otra posición lo haré porque tengo claro que quiero jugar con la camiseta de la Selección”.

Por otra parte, dio su opinión sobre las oportunidades que han tenido sus compañeros del equipo colombiano para anotar y no se ha podido, pues según Morelos “se nos ha cerrado la portería, eso no dura para siempre. Hay que tener mucha tranquilidad, seguir trabajando” para los partidos que se vienen ante Bolivia y Venezuela por la Eliminatoria a Qatar 2022.

Hay que recordar que con su tanto en la jornada de ayer, Morelos igualó el récord de su compatriota Falcao García en la Europa League, pues completó 31 goles y va por el líder Henrik Larsson que logró celebrar en 40 oportunidades.