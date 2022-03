Jackson confirma la grieta que hubo con Pékerman en la Selección

Jackson Martínez fue claro y habló de la Selección Colombia, del mal momento de los delanteros en la acrtualidad y de lo que pasó con Pékerman cuando el chocoano fue partido del combinado nacional.

Retirado del fútbol, Jackson confirmó que se sintió excluido en su momento de la Selección, siendo parte de los convocados cuando el equipo era dirigido por Pékerman.

Vea también: Jackson se posiciona del lado de los críticos de Rueda: “No veo un gran cambio"

"Con toda confianza le dije a Pékerman que no me sentía parte de la Selección Colombia por circunstancias que pasaron", confirmando lo que era un secreto a voces sobre la relación que había entre el jugador y el entrenador.

En Win Sports aclaró que "él siempre tuvo buena relación" con sus demás compañeros de la Selección, más allá de la competencia que había por ser parte de la alineación titular.

Le puede interesar: “Agrada verlo jugar”; Jackson elogia a Díaz, extraña a Pékerman y defiende a James

"A mi me tocó una situación difícil, una situación complicada, una de ellas fue en el mundial. Le dije que no me sentía parte del equipo", agregó el atacante chocoano.

Jackson Martínez fue convocado por Pékerman para la Selección Colombia cuando el atacante era el goleador del Porto en la liga de Portugal. Luego lo siguió teniendo en cuenta para las Eliminatorias a Rusia 2018 antes de la lesión que sufrió Jackson en el partido ante Chile en Santiago, de la cual el futbolista nunca más pudo recuperarse.