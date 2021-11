"No tiene categoría ni personalidad": el jugador de Colombia que defraudó a Willington Ortiz

El empate conseguido por parte de la Selección Colombia ante Paraguay ha despertado todo tipo de comentarios tras el pobre juego que ha venido demostrando en las recientes fechas de la Eliminatoria a Qatar 2022.

El cuadro de Reinaldo Rueda no ha podido conseguir una victoria desde el mes de septiembre y empieza a preocupar a sus seguidores.

El exfutbolista y leyenda de Colombia, Willington Ortiz, dio a conocer su opinión sobre el debut de Diego Valoyes.

Así lo expresó en una entrevista a Fútbolred: “el problema es que metió a Valoyes, que se supone que es un jugador de categoría, pero no tiene categoría para jugar, no tienen personalidad, no puede ser que espere al defensa para hacer el remate”.

Le puede interesar: Mondragón la tiene clara: "Colombia irá al Mundial por incompetencia del rival que virtud propia"

Asimismo, el ‘viejo Willi’ agregó que hay otros jugadores de la plantilla que también les hace falta personalidad y por ello, “el cuerpo técnico debe valorar y determinar cuáles son los jugadores para llamar, porque la gente de afuera cómo hace”.

Por otra parte, Ortiz indicó que “Reinaldo se debe decidir por uno de los dos delanteros y que juegue todo el partido, no puede estar metiéndolo medio tiempo para probar, hay que hacer que juegue completo para ver si puede o no; porque es muy complicado que esos atacantes siendo goleadores estén 20, 25 o 45 minutos, así no se gana seguridad”.

Vea también: Asprilla se calentó por críticas a Rueda y de una le respondieron: "Con ganas no alcanza"

“Está difícil, lo grave es que no mete un gol para ganar los partidos, porque si metiera un gol un gol uno dice que hay posibilidades; pero no mete un gol ni de visitante ni de local. Nosotros no ganamos, no hacemos un gol, puede que los otros sean malos, pero así es complicado”, sentenció Willington Ortiz.