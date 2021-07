'Tren' Valencia aseguró que "James debe madurar" en la Selección Colombia

Una de las polémicas recientes en torno a la Selección Colombia pasa por James Rodríguez y sus palabras que pusieron en duda su continuidad, además de las diferencias con el entrenador Reinaldo rueda por su ausencia en la Copa América.

James es un jugador trascendental y por eso la ‘novela’ toma bastante relevancia. A tal punto que las leyendas de la Selección han opinado al respecto. En este caso fue José Adolfo ‘tren’ Valencia, quien fue certero con sus apreciaciones, pero dejando claro que no busca atacar al mediocampista de Everton y que lo respeta.

“James debe volver a la Selección y ponerse la ‘10’. Pero debe madurar, entender que así como él es importante, esa camiseta también es la más linda de todas las que se pueda poner. Lo digo yo, que jugué dos Mundiales, marqué goles, y eso me dio más importancia en el fútbol mundial”, dijo el histórico delantero en diálogo con ‘Futbolred’.

Recodó que James jugó con su hijo en Selección Colombia sub 20: “Jugaron ese Mundial, así que lo que yo quiero es dar un consejo, no lo critico ni a él ni a nadie. Cada quien tiene su vida personal y se debe respetar2 y dijo que él espera que James “entienda y reconozca que a veces se cometen errores. Yo también me enojé con entrenadores, pero uno después entiende por qué pasan las cosas”.



“James ha hecho las cosas bien en cada club que ha jugado, solo las lesiones lo han impedido. Ahora le dieron la oportunidad de que se recuperara, de que hiciera una buena pretemporada, y eso hay que aprovecharlo… James sabe que es un jugador top. Pero cada día, cada partido y cada temporada es para demostrar y mantener el rendimiento. Las lesiones no lo han dejado, por eso tiene este año que demostrar toda su calidad”, subrayó el ‘Tren’.

Además, opinó sobre otro futbolista colombiano que está en constantes polémica: Edwin Cardona, quien está en el ojo del huracán por no jugar los octavos de Copa Libertadores con Boca, prefiriendo unos días de descanso post copa América para hacer una fiesta en Medellín.

“El compromiso con una institución es muy valioso, porque uno trabaja para ese club. Eso es ser futbolista profesional. A nosotros, con el ‘Tino’ Asprilla, nos tocó jugar una Eliminatoria que era partido cada dos semanas, y éramos metidos en aviones, de Italia y Alemania a Barranquilla; y llegue al club y juegue. Hay momentos para todo, y Cardona perdió una oportunidad grande de quedar en el corazón del hincha, y eso no tiene precio”.

Y recordó lo que él vivió en Alemania: “yo en Bayern Múnich me hice conocer al mundo. Le debo mucho a ese club y a la Selección. A Santa Fe, que me dio la oportunidad de mostrarme. Edwin también debe analizar lo que pasó y ‘matarse’ este semestre para quedarse en Boca y seguir en la Selección”.