“Es un impresentable”: el jugador que le sacó la piedra a Carlos Antonio

La Selección Colombia le remontó a México y lo venció 3-2 en el segundo amistoso de la doble jornada FIFA de septiembre, siendo un duelo en el cual 'la nueva generación' mostró una buena cara y fue clave para la consecución del triunfo.

No obstante, algunos de la 'vieja guardia' no sacaron a relucir su mejor versión, y por ende las críticas no tardaron en llegar; siendo Carlos Antonio Vélez uno de los encargados de hablar claro respecto a la presentación de un experimentado.

Carlos Antonio Vélez criticó a Frank Fabra tras el partido Colombia vs México

En 'Planeta Fútbol' de Win Sports, el cual se emitió luego del duelo entre 'cafeteros' y 'manitos', Vélez hizo un análisis junto a la mesa de trabajo y comentó que "(Frank) Fabra es un hombre impresentable físicamente", dadas las muestras de sobrepeso que viene dando desde hace un tiempo.

Asimismo, Carlos Antonio argumentó que a Fabra "en el primer tiempo le pintaron la cara", teniendo en cuenta que se vio comprometido en la jugada que generó el primer gol de la selección mexicana.

Cabe recordar que Vélez ha manifestado en varias oportunidades que el nivel de Frank Fabra en Boca Juniors viene en decrecimiento, sin pasar por alto que el futbolista -según Carlos Antonio- es muy bueno atacando, pero defendiendo deja serias dudas.

En lo que respecta a la calificación que recibió Fabra en el duelo contra México, esta fue de 6.2, siendo el de nivel más bajo en la Selección Colombia, pese a que el entrenador Néstor Lorenzo lo sostuvo en cancha los 90 minutos.