Escándalo en Francia: Jugador del Mónaco tapó logo contra homofobia y le llueven críticas

Piden sanciones drásticas

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, reaccionó rápidamente al incidente, pidiendo sanciones firmes tanto contra el jugador como contra el club. “Un comportamiento así debe ser objeto de las sanciones más firmes, contra el jugador pero al mismo tiempo contra el club que lo permitió”, declaró Oudéa-Castera el lunes. La ministra calificó la conducta de Camara como “inadmisible” y afirmó haber comunicado su postura a la LFP.

El medio Le Parisien reportó que, aunque la Liga Francesa no ha emitido una reacción oficial inmediata, el asunto no quedará sin consecuencias. Según sus fuentes, tanto el AS Mónaco como Mohamed Camara podrían enfrentarse a medidas disciplinarias por este comportamiento.

Este incidente destaca una tensión latente en el mundo del deporte entre las campañas de inclusión y los valores personales de los jugadores. La decisión de Camara de ocultar los logos de apoyo a la comunidad LGBT puede interpretarse de varias maneras: como una expresión de sus creencias personales, un acto de desafío hacia las políticas de la LFP, o incluso una falta de comprensión del impacto de su comportamiento en un ámbito tan visible como el fútbol profesional.

Mientras se espera una declaración oficial del AS Mónaco y del propio Camara, diversas figuras del fútbol y del ámbito político han expresado su desaprobación.