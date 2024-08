Jugador de Selección Colombia daría gran salto: lo esperan dos grandes europeos

Sin duda alguna, el nivel demostrado en la Copa América de la Selección Colombia subcampeona del certamen hizo que los jugadores ganaran más reconocimiento en el mercado de fichajes de Europa. Uno de los jugadores que no pudo disfrutar de la Copa fue el defensor central, Jhon Janer Lucumí. Sin embargo, desde antes de la disputa del torneo, su nombre estaba en el radar de grandes clubes.

El defensor central del Bologna con el que aseguró la clasificación a la Uefa Champions League, se mudaría de Italia para firmar con un club más grande que el de la Serie A. Varios han sido los rumores de un posible cambio y Atlético de Madrid y Manchester United han aparecido como dos opciones para el ex Genk de Bélgica.

No obstante, no serían los únicos en interesarse por contar con Jhon Janer Lucumí que infortunadamente, sufrió una lesión en el primer partido de la Copa América enfrentando a Paraguay y no pudo reponerse, perdiéndose lo que restaba del certamen continental.

LOS DOS CLUBES QUE SE SUMARON PARA FICHAR A JHON JANER LUCUMÍ

Su futuro podría dar un cambio de 360 grados con los dos clubes que estarían dispuestos en ficharlo. Pues, según se ha podido saber, el Marsella de Francia y el Mónaco estarían interesados en contratarlo. El elenco marsellés no logró clasificar a ninguna copa internacional, pero es uno de los clubes más grandes franceses.

Por su parte, el Mónaco quedó subcampeón de la Ligue 1 y aseguró su clasificación para la Uefa Champions League. Ese sería un cambio positivo para Jhon Lucumí que podría disputar la competencia más importante a nivel de clubes con el elenco monegasco.

Sin ninguna oferta todavía, el medio Nettuno Bologna 1 reveló que el Atlético de Madrid sigue interesado en ficharlo para este mercado, pero que los dos elencos franceses se unieron en la búsqueda por el internacional colombiano. El zaguero ya regresó al club italiano y espera descartar alguna lesión para, de momento, estar disponible para enfrentar a Udinese en la primera fecha de la Serie A. Al colombiano le queda casi un mes para definir su futuro.