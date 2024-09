Exjugador del Madrid destroza a Cristiano: “no sabe jugar fútbol, me valen sus 900 goles"

“Cristiano no sabe jugar fútbol, me valen sus 900 goles"

El italiano Antonio Cassano, quien se retiró del fútbol en 2018 y que jugó en equipos de su país como el Bari, la Roma, Sampdoria, Milan, Inter de Milán y Parma, pero que también tuvo un paso por el Real Madrid jugando dos temporadas y logrando un título de liga con el conjunto merengue, arremetió contra el delantero portugués.

Para Cassano, el atacante luso solo piensa en lo individual y en marcar goles, sin tener dentro de su prioridad el tema colectivo, por eso, afirma que no sabe jugar este deporte: “Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol, puede marcar tres mil goles, me importa una mir#%&”.

“Al fútbol jugaron Gonzalo Higuaín, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Sergio ‘Kun’ Agüero, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez. Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es? gol, gol y gol”, añadió Antonio Cassano.