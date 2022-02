FCF anunció decesiones: qué pasó con Rueda y nuevo técnico de la sub-20

La Federación Colombiana de Fútbol hizo varios anuncios, luego de llevarse a cabo el Comité Ejecutivo de la entidad, en la cual había expectativa por lo que pudiera suceder con el futuro del técnico Reinaldo Rueda.

Aunque mucho se rumoró en la previa del Comité Ejecutivo sobre lo que pudiera pasar, finalmente el ente rector del balompié nacional confirmó a Héctor Cardenas como director técnico de la selección sub 20. Asimismo asignó a Jorge el ‘Chamo’ Serna cómo estratega del equipo sub 17 y a Juan Carlos Ramírez como el entrenador del seleccionado sub 15.

“Estos entrenadores afrontarán el próximo año los campeonatos sudamericanos masculinos de estas categorías, de los cuales Colombia será sede del torneo Sub20. Desde la FCF les deseamos éxito en sus labores, esperando que puedan conseguir excelentes resultados para el fútbol de nuestro país”.

De esta forma, se pusieron fin a los rumores respecto a lo que pudiera pasar con Reinaldo Rueda al frente de la selección colombiana de mayores. Durante el martes pasado, diversas voces, a través de redes sociales, señalaron que la Federación podría tomar la decisión de finalizar el contrato de Reinaldo Rueda, luego de las últimas dos derrotas en las eliminatorias al mundial de Qatar.

Rueda se mantendrá como el técnico del combinado mayor para los dos encuentros de cierre de las clasificatorias a Qatar 2022 cuando enfrente a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela como visitante a finales de marzo.