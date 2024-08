Flabio Torres pasa la página de Always Ready: tendría nuevo club internacional

Eliminados de la Copa Sudamericana bajo las riendas del entrenador, José Flabio Torres, el colombiano decidió salir del cuadro boliviano. Sin embargo, la noticia de su adiós se dio justo cuando no pudieron pasar a los octavos de final eliminados por Liga de Quito de Ecuador, pero, aunque se preveía que todo era por ese desliz, se confirmó que no tenía nada que ver. Problemas internos con la plantilla desembocaron en dar el paso al costado.

Con Always Ready, lucharon por la clasificación en copa internacional sin poder llegar lejos. Felipe Sierra, periodista colombiano reveló hace unos días que Flabio Torres había tomado la decisión de no continuar siendo el director técnico del club del altiplano.

Vea también: Flabio Torres tomó radical decisión sobre su futuro con Always Ready: oficial

Andrés Costa, presidente del Always Ready develó que el ibaguereño no contaba con el respaldo de sus dirigidos, pero que los directivos apoyaban al ex estratega del Deportivo Pasto para que continuara. La decisión no cambió y Flabio buscaba su salida afirmando que, “no hay armonía entrenador y jugadores”.

FLABIO TORRES YA TENDRÍA NUEVO EQUIPO EN BOLIVIA

Aunque se intentó llegar a un acuerdo para su continuidad, Flabio Torres abandonó al club llegando a un límite con el tema interno con la plantilla. Así las cosas, se espera dar a conocer cuál será el futuro de Flabio en los banquillos y Felipe Sierra reveló el próximo club que contará con el estratega ibaguereño.

Le puede interesar: Cali rechazó a director técnico y lo pagó caro: “teníamos todo listo”

Se trata del Nacional de Potosí, que Felipe Sierra mantuvo que está a mínimos detalles de ser entrenador de los potosinos. De llegar a este equipo, tendría que reaccionar en buen tiempo en el rentado local, pues están en la penúltima casilla a falta de tres fechas para culminar el Torneo Clausura.

Antes de que Nacional de Potosí enfrente por el campeonato local a San Antonio Bulo Bulo, los directivos de la plantilla potosina confirmaron la salida del entrenador Alberto Illanes. Por ahora, nombraron de manera interina a José Dayler Gutiérrez, quien era asistente técnico de Illanes.

Pese a que Flabio Torres es uno de los candidatos, hinchas afirmaron que otro de los que suena es Marcelo Robledo para llegar a la dirección técnica, a quien califican como un buen perfil. El entrenador argentino dirige actualmente a Independiente Petrolero.