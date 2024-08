Racing tomó decisión con futuro de Juan Fernando Quintero: hay dudas

A lo largo de los últimos meses, se ha hablado mucho del futuro de Juan Fernando Quintero que puede estar lejos de Racing Club de Avellaneda. Entró el receso por la Copa América en la Liga de Argentina, y al regreso, Gustavo Costas aseguró que no iban a contar con el colombiano hasta que estuviera en óptimas condiciones.

Contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Fernando Quintero entró a los 68’ y creó una jugada vital para evitar la derrota de la ‘Academia’ en condición de local. Estos podían ser los últimos tramos del colombiano en Argentina después de que Gustavo Costas confirmara que Arabia Saudita y Catar estaban detrás del antioqueño y que preparaban ofertas que serían estudiadas en la semana.

Néstor Lorenzo afirmó para el medio La Red que, “yo prefiero que siga en Argentina, antes que se vaya a Arabia”. Lorenzo dejó en claro su pensamiento sobre el futuro de Juan Fernando Quintero, así como convenció a James Rodríguez de salir del Al-Rayyan de Catar.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre por la continuidad o no del volante de la Selección Colombia, el club le habría puesto a Juan Fernando una condición por si finalmente, el jugador quiere irse de la institución.

LA CONDICIÓN DE RACING DE AVELLANEDA A JUAN FERNANDO QUINTERO

Con el balompié árabe pendiente de Juan Fernando Quintero, el periodista colombiano de Win Sports, Alexis Rodríguez afirmó en su cuenta oficial de X que, “Racing aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de Juan Fernando Quintero, lo que SÍ le dejó claro al jugador es que, si desea irse, debe traer una oferta porque hasta ahora no llegó nada. Racing pide US$ 3 M (contrato hasta Dic/2026)”.

De esta manera, se empiezan a desvanecer los rumores que avisaban que ya había ofertas por parte de clubes de Arabia Saudita y Catar por quedarse con el mediocentro ofensivo. Racing ya le abrió la puerta de salida al antioqueño, pero, si sale del elenco argentino, tendría que ajustarse a la condición impuesta.

Poco protagonismo en el regreso de la liga de Argentina, Juan Fernando Quintero espera retomar su nivel físico para poder ganarse un puesto en las convocatorias de Néstor Lorenzo. De hecho, el entrenador argentino deberá oficializar sus convocados para disputar la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Argentina.

Por su parte, Carlos Antonio Vélez en el programa de Antena 2, Palabras Mayores afirmó que de la noche a la mañana, Racing cambió de opinión con el futuro de Juan Fernando Quintero, en cuestión de minutos ganó una pena máxima que Adrián Martínez dilapidó para empatar de manera agónica. Con el protagonismo que tuvo en 22 minutos, la prensa argentina pone a 'JuanFer' como un titular para enfrentar a Huachipato en los octavos de final de la Copa Sudamericana.