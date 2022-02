Hernán Torres recibió "monedazo" en la frente en Cali y exigió un árbitro de "garantías"

Deportes Tolima le sacó un importante empate 1-1 a Deportivo Cali en el partido de ida de la SuperLiga BetPlay que se disputó en el estadio de Palmaseca.

El equipo ibaguereño igualó gracias a una anotación de Andrés Felipe Ibargüen después de haberse ido abajo en el marcador por un gol de Carlos Robles.

Al término del compromiso, Hernán Torres, director técnico de Tolima, contó en rueda de prensa que fue víctima de una agresión por parte de la afición de Deportivo Cali, quienes le lanzaron una moneda que impactó en su frente y que además le dejó un marca.

Un partido intenso donde se han convertido en clásicos. Primer tiempo donde nos manejaron el partido y en el segundo dominó Tolima. Empatamos y le quitamos la pelota a Cali.

La serie está abierta.

"Un 'monedazo' que me tiraron. Una señorita, muy bonita ella, comenzó a gritarme cosas, y yo le dije que 'pena una señorita tan bonita y con esa lengua córtesela' y me llovieron monedas por todo lado y me pegó una en la frente".

Tras el hecho, Torres aseguró que se está "volviendo un problema" ir a jugar al estadio Deportivo Cali debido a la inseguridad y recordó que en otra ocasión algunos hinchas lo encararon en la sala de prensa.

"El otro día, en la rueda de prensa, un hincha se metió en la sala de prensa a agredirme, se está volviendo un problema venir a jugar al Deportivo Cali por los temas de seguridad está habiendo un problema grave", dijo.

Finalmente, el estratega ibaguereño le envió un mensaje a la Comisión Arbitral para que designe un juez que "dé garantías" para el partido de vuelta de la SuperLiga.

"A los que nombran los árbitros. Por favor un árbitro que nos dé garantías. Hay un personaje que siempre pita finales y siempre las perdemos. El que nombra los árbitros mándenos un árbitro, han visto como es este partido, si no es un hombre de pantalones se puede poner más peligroso de lo que se puso hoy, se puso peligroso para ambos lados, necesitamos un árbitro de garantías para la final. Que nos dé garantías al Cali y al Tolima"