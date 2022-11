Jhon Arias no garantiza su continuidad en Fluminense ¿Destino Europa?

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias Andrade se ha destacado en la temporada 2022 con la camiseta de Fluminense en el fútbol de Brasil, hasta el punto de ser considerable indiscutido y el principal socio de Germán Ezequiel Cano en el frente de ataque.

Arias ha brillado en el año tras haber disputado 32 partidos, 30 como titular en el actual Brasileirao con salgo de siete goles. Adicionalmente, el exjugador de América de Cali e Independiente Santa Fe cuenta con un increíble registro de 16 asistencias.

En las últimas horas, después del triunfo 3-0 de Fluminense sobre Goiás, el colombiano preocupó a la afición 'tricolor', al poner en duda su continuidad para el próximo año.

"Es demasiado pronto para hablar. No puedo decir que me quedo o que me voy. Creo que tengo que concentrarme en terminar el último juego, creo que obtuve un buen promedio de goles y asistencias y el enfoque es lograr el subcampeonato en este último juego contra Bragantino".

Ofertas de Europa

Teniendo en cuenta lo hecho en la temporada 2022, Jhon Arias ha recibido sus primeros llamados a la Selección Colombia de mayores y además ha llamado la atención de clubes de Europa.

Hace algunos días se informó que Sporting de Lisboa de Portugal estaría siguiendo al colombiano con el objetivo de ficharlo como refuerzo en el próximo mercado de invierno de Europa.

En caso de que cualquier club quiera hacerse con los servicios de Arias deberá pagar una importante suma de dinero a Fluminense, teniendo en cuenta que su contrato está pactado hasta diciembre de 2025.