"Es el mejor del mundo": Desde España siguen los elogios para Falcao

🗣️ "@RaulDeTomas9 es el mejor delantero de España y esperemos que nos dé un plus. Pero tenemos a Falcao, que es el mejor ariete del mundo, yo no he visto cosa igual en el área desde Hugo Sánchez"



Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en DAZN