Rayo Vallecano y Celta de Vigo empataron este jueves en el partido que correspondía a la jornada 14 de La Liga de España. Fue un compromiso con pocas ocasiones en el que Radamel Falcao García fue titular después de tres jornadas ausente.

El delantero colombiano del equipo de Vallecas, lamentó el empate cosechado frente al Celta en un "partido muy cerrado" y opinó que tras este parón por el Mundial de Qatar la incorporación de Raúl De Tomás será "positiva para el equipo".

"Fue un partido muy cerrado. El Celta vino y realizó un trabajo táctico importante, cerró espacios e intentó que no hubiese fluidez. No tuvimos oportunidades muy claras y nos vamos con sabor amargo porque lo intentamos, pero no hubo esas opciones", dijo Falcao, en declaraciones a Dazn.



El delantero colombiano aseguró que "no es el mejor momento para un parón" para su equipo y aseguró que cada vez se encuentran "con más confianza".

Para la reanudación del campeonato, el Rayo contará con la incorporación de Raúl De Tomás, que podrá jugar a partir del 1 de enero de 2023.



"Va a ser muy positivo para el equipo. Es un gran jugador y cuántos mejores jugadores haya mejor para todos", concluyó.

El próximo compromiso del Rayo será hasta el 31 de diciembre cuando se vuelva a retomar la competencia.