José Mourinho y la figura de la selección de México a la que le pidió la camisa

Andrés Guardado, suele almacenar como trofeos los momentos que le ha dejado el fútbol durante su carrera. Uno de esos momentos lo recuerda con especial emoción y fue cuando el entrenador ‘luso’ José Mourinho, quien en algunas ocasiones había manifestado su encanto por el jugador mexicano, se dirigió a los vestidores para pedirle su playera, petición a la que el ‘Principito’ sin pensarlo dos veces accedió y le entrego su camiseta del Real Betis.

El peculiar momento se dio el pasado 13 de octubre, luego de que el Real Betis y la Roma, conjunto que dirige José Mourinho se enfrentaran en fase de grupos por la Europa League, partido en donde los equipos dividieron puntos 1-1, Guardado se permitió lucir en el duelo al ser titular y jugar 80 minutos.

“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice ‘me puedes regalar tu camiseta’, le dije, ‘claro, míster, un honor’. Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno, más allá de lo que puedan decir gente que no ha seguido mi carrera, que solo ve los partidos o que ve solamente cuando voy a selección, que no siguen los partidos del Betis, pueden decir mil cosas, pero estos son mis trofeos, son mis regalos que gente de futbol, que me ha visto de cerca, porque competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”, contó el mexicano en entrevista para el segmento de Star+ “En primera persona”.

Guardado está cerca de disputar su quinto Mundial con el ‘Tata’ Martino en el banquillo, el mexicano que ha disputado la Copa del Mundo con Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera, Javier Aguirre y Ricardo La Volpe, entrenador que le dio la oportunidad de debutar con el ‘Tri’ y con el que cree que se ha dado el mejor futbol en México.

“Muy difícil quedarme con uno, pero creo que por cómo jugaba la selección, por cómo se clasificó, yo creo que La Volpe está un poco por encima de los demás”, cerró el ‘Principito’.