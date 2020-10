América de Cali concretó su último fichaje, pero no jugaría Liga Betplay este año

Luego de tomarse un aire el pasado fin de semana venciendo a Rionegro Águilas en la Liga Betplay, América de Cali sorprendió logrando un nuevo movimiento en el mercado de fichajes del fútbol colombiano pensando en reforzar el equipo de Juan Cruz Real.

Se trata del defensor central Óscar Cabezas, de pasado reciente en Rosario Central, pero que estaba libre en el mercado de fichajes. El zaguero colombiano estaba en conversaciones con América hace varios meses y hasta ahora se pudo cerrar la negociación para que vista los colores de América.

Cabezas llegará al América de Cali por tres años y el cuadro escarlata obtendrá un porcentaje de los derechos deportivos del jugador; sin embargo, aún no podrá jugar en la Liga Betplay a menos que Dimayor abra un nuevo periodo de inscripciones para jugadores libre en este torneo, pero no parece probable. No obstante, sí podría jugar en Copa Libertadores o Sudamericana si América clasifica a las siguientes instancias.

El defensor zurdo de 23 años estuvo dos años en Rosario Central, antes de eso militó en Patriotas de Boyacá y un corto paso en el Atlético Paranaense de Brasil. El central se mostró satisfecho por lograr el fichaje y está pendiente de superar los exámenes médicos y demás detalles contractuales.

De esa manera, América de Cali cierra su mercado de fichajes donde tuvo varios nombres en el radar, pero solo pudo contratar a Aldair Rodríguez y ahora a Cabezas. En materia de salidas no se dio la transferencia de Duván Vergara ni Carlos Sierra; solo pudo dar vía libre a algunos juveniles que se fueron a Croacia.