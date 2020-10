Caliente rifirrafe entre el presidente del DIM y el líder de la barra brava

Independiente Medellín atraviesa un delicado momento deportivo tras ser eliminado en la Copa Libertadores y con un irregular presente en la Liga Betplay. Esto ha desencadenado la salida de Aldo Bobadilla de la dirección técnica y otras decisiones que no han gustado en el seno de la hinchada del ‘poderoso’.

En primera medida se designó a Ricardo Calle junto a David Montoya como encargados del equipo y se preveía que iban a terminar esta temporada. Sin embargo, la directiva presidida por Jairo Vélez sorprendió contratando al técnico Javier Álvarez, quien dirigió al DIM en 2006 y tuvo un mal paso por la Selección Colombia.

Esto generó una profunda molestia en la hinchada y el líder de la barra brava ‘Rexixtenxia Norte’ le envió un durísimo mensaje a los directivos del Medellín manifestando su inconformidad y avisando que podrían volver a realizar concentraciones masivas como ya sucedió hace algunas semanas.

“Nos encontramos con una patada más. Eso es lo que nos da el DIM todos los días, hace mucho no nos da una noticia buena. Todos los días esperamos la noticia del club que es lo que soñamos, su salida señor Jairo Vélez: le exigimos la renuncia porque hace un mes usted presentó un proyecto deportivo a largo plazo que es una mentira… El señor Javier Álvarez no puede ser el DT del Medellín, usted Jairo no conoce el pasado reciente del club y no entiende que él no salió de buena manera de nuestro club. Usted no sabe que él es un técnico fracasado que nos ha dado la peor tristeza con una selección Colombia”, señaló en primera medida Sebastián Rondón.

“… Y al igual que esos jugadores 'paquetes' que ustedes trajeron, ese técnico viene a lo mismo. Además, queremos manifestar nuestra inconformidad que siempre usen a dos ídolos del club como Ricardo Calle y David Montoya. Esperamos que ustedes los directivos se larguen de una buena vez. Nos prometieron mentiras y le exigimos su renuncia y la del técnico Álvarez también”.

“Estamos cansados y si no lo quieren hacer, perfecto, ya fuimos 60 (a la sede del DIM), ya fuimos 5 mil (al hotel de la sede administrativa) y si nos toca movilizar a toda la hinchada del Medellín pues lo vamos a hacer, porque estamos cansados de esta situación”, cerró el líder de la barra.

Ante eso, Jairo Vélez envió una respuesta esquivando la polémica con los fanáticos: “Yo creo que lo más importante como presidente de la institución es estar frente al proyecto para sacarlo adelante. Es difícil ser un ‘gustico’ para todo el mundo, es claro que estamos tomando las mejores decisiones en pro del objetivo trazados”.

“Y la situación nuestra es clara. Estamos siempre presentes trabajando por la institución. Mientras esto sea un cuestionamiento deportivo, lo buscaremos sacar adelante; pero lo que tiene que ver con el manejo de la institución con una sociedad de accionistas siempre hemos trabajado de la mejor manera. Con la prensa y los hinchas solo pedimos respeto y así debe primar en cualquier conversación”, finalizó Vélez.