Juan Cruz reveló quién será el nuevo delantero de América, aunque hay 4 en lista

“Eso es lo que nos está faltando para tener otra alternativa allí. En principio es eso, en el resto de la plantilla estamos muy bien y la verdad que uno lo que tiene que buscar es potenciar los jugadores que se han quedado, que tienen muy buen nivel y que confiamos que puedan representar bien al club”.

Cuando le preguntaron directamente por César Arias, delantero de Alianza Petrolera, señaló: “Nosotros tenemos tres cuatro nombres en carpeta, yo trabajé con Cesar en Alianza y sé lo que nos puede dar; tiene la ventaja que conoce cómo trabajamos y es un jugador que tiene buen recorrido en el FPC y esa es una alternativa que vemos viable entre las que estamos manejando”.

Sobre un posible acuerdo con el jugador y su club, enfatizó: “Eso es algo que maneja la directiva, desde nuestra posición lo que tratamos con el director deportivo es buscar las mejores alternativas para el club desde diferentes lugares; pero no solo en lo futbolístico, sino analizar una serie de cosas porque preferimos un jugador del medio local que no tenga que sufrir una adaptación porque es muy probable que el inicio del torneo se dé en un par de semanas y no habrá mucho tiempo para fin de año”.

Sin embargo, no descaró otros nombres en carpeta: “También tenemos algunas opciones de extranjeros, pero como te decía anteriormente debemos tener en cuenta el periodo de adaptación del futbolista que pueda llegar. Entonces preferimos a uno del medio local para que pueda sumar pronto a la institución”.