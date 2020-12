Junior confirma cuáles son los cinco fichajes que busca en el mercado de pases

Junior de Barranquilla es el equipo que más se ha mencionado en los últimos días por el tema altas y bajas para la temporada 2021. El equipo del Atlántico quiere reforzarse de buena manera, pensando en la Copa Libertadores y la Liga Betplay, más allá de los inconvenientes económicos que trajo el 2020 por culpa de la cuarentena obligatoria que hubo en todo el país.

En ese contexto, el cuadro tiburón tiene claras las posiciones en las cuales se quiere reforzar para la campaña venidera. Así lo confirmó el nuevo presidente del conjunto barranquillero, Alejandro Arteta, quien señaló que el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea busca extremos, un volante cinco, un mediocampista de armado y un centrodelantero.

“Se están explorando algunas posiciones: los extremos, un volante cinco, uno de armado y un centrodelantero. En la medida de las posibilidades estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tener deportistas de alta competencia para cada plaza”, declaró Arteta en una entrevista publicada por el club en sus redes sociales.

Así las cosas, Junior ya tiene confirmada una de estas posiciones, tras el anuncio que se hizo de John Fredy Pajoy. El nortesantandereano arribó a la ‘arenosa’ para ser uno de los extremos que quiere el director técnico, una vez comience la pretemporada en enero.

En cuanto al centrodelantero, allí hay varias dudas. Por supuesto, la primera opción es Miguel Angel Borja, quien hace una semana anunció que no seguiría en el Junior. No obstante, habría posibilidades de que el jugador cordobés siga al menos seis meses más vistiendo la camiseta del conjunto rojiblanco. De no darse esta opción, el segundo candidato sería el risaraldense Fernando Uribe, quien actualmente se encuentra sin equipo tras dejar las filas del Santos de Brasil.