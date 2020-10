La Equidad aseguró los tres puntos ante el Deportes Tolima

El compromiso entre Deportes Tolima y La Equidad dejó como ganador al equipo 'asegurador' tras los goles en el segundo tiempo del uruguayo Matías Mier y Pablo Sabbag por La Equidad mientras que por el cuadro tolimense anotó Andrey Estúpiñan.



En un primer tiempo sin emociones y goles el cuadro 'pijao' buscaba irse primero en el marcador, pero no pudo, ya que se encontró un rival fuerte en zona defensiva y que no ‘regaló’ ninguna oportunidad para que le convirtieran. No obstante, el equipo bogotano alcanzó a tener una que otra opción de gol pero no fueron contundentes por lo que el primer tiempo acabó 0-0.

Ya en la segunda mitad, Deportes Tolima tuvo la primera oportunidad gracias a un penal que fue convertido por Andrey Estúpiñan quien aprovechó el rebote que dejó Diego Novoa y puso el 1-0 a favor del líder de la Liga Betplay.

No obstante, pasaron alrededor de 15 minutos y un error del portero del cuadro ‘pijao’ Álvaro Montero hizo que el central del partido pitara penal y de esta manera los dirigidos por Alexis García tuvieran la opción de empatar el marcador a través de Matías Mier quien fue el elegido para convertir la infracción y así igualar (1-1) el marcador.

Ya cuando todo parecía que quedaba en 'tablas', el cuadro ‘asegurador’ se atrevió a buscar los tres puntos y mediante una jugada colectiva entre Mier y Pablo Sabbag quien recortó hacia adentro y un mediante un tiro colocado pero con potencia logró vencer al guardameta Álvaro Montero y así colocar el 2-1; un resultado sorpresivo, ya que le quitaban el invicto a los dirigidos por Hernán Torres.



Finalmente, Deportes Tolima con esta derrota sigue de primero con 31 puntos mientras que La Equidad se ubica octavo con 24 puntos y dispuesto a seguir en la pelea por mantenerse entre los ocho mejores de la Liga Betplay.