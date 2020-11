Atlético Nacional no ha tenido prisa en contratar al nuevo técnico, tras la salida de Juan Carlos Osorio. La directiva se dará su tiempo y por ello no se descarta que Pompilio Páez asuma el rol de interino mientras concluye la temporada 2020. Al mismo tiempo, muchos nombres están sobre la mesa de la cúpula verdolaga.

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, campeón con el equipo antioqueño en 1991, ha sido mencionado en los días recientes. Su candidatura, como suele pasar, genera voces en contra y a favor. En todo caso, extraoficialmente se afirma que el director técnico de 64 años no es indiferente para la directiva y se plantea como una alternativa.

¿Qué opciones tiene el ‘Bolillo’ de regresar a Nacional? De entrada se antoja que no cuenta con mayores posibilidades, más allá del aprecio y la valoración para los que toman las decisiones en el equipo paisa. Su última experiencia en los banquillos no lo respalda, en todo caso, luego de dirigir a Ecuador y ser despedido a los pocos meses. Independiente de lo anterior, no se desconoce su experiencia y sus tres clasificaciones mundialistas como técnico en propiedad en 1998, 2002 y 2018.

Respecto a otros candidatos, comienzan a perder fuerza los nombres de Leonel Álvarez, Luis Fernando Suárez y el brasileño Alexandre Guimaraes. Este último ya estaría en conversaciones para dirigir en la primera división de Brasil al Atlético Mineiro. En cuanto a Leonel, el de Remedios parece más un clamor de la hinchada que una posibilidad formal por parte de la directiva de Atlético Nacional.