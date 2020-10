Los problemas que tiene Alberto Gamero en una semana complicada

A Millonarios lo esperan los días más complicados de la temporada, ya que dentro de una semana tendrá dos compromisos muy importantes y exigentes teniendo en cuenta que se jugará el todo y el nada contra Atlético Nacional (Liga Betplay) y Deportivo Cali (Copa Suramericana).

Los dirigidos por Alberto Gamero aún mantienen –leves– opciones de clasificar a la Liga Betplay pero la tienen cuesta arriba porque deberán ganar todos los compromisos que tienen en frente (Nacional, América, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera) y además, tienen que esperar uno que otro resultado para poder aspirar a las fiestas finales.

Por otra parte, está la Copa Suramericana en la que inicia este miércoles contra Deportivo Cali en el estadio ‘El Campín’ donde espera dar el ‘primer golpe’ para no pasar angustias en la casa del equipo 'azucarero'. No obstante, el peso de la historia del club ‘embajador’ obliga a que se debe pelear los dos campeonatos; sin embargo, Gamero tiene varios problemas que debe analizar con lupa para no quedarse con las manos vacías.



Las bajas que obligan a tomar una decisión:



En la recta final del semestre, Millonarios se ha visto afectado no solo por el Covid-19 sino por las ausencias de jugadores claves –no todos– en el esquema táctico del profesor Gamero como Andrés Román, Omar Bertel, Felipe Banguero, Cesar Carrillo, Juan Carlos Pereira y Elvis Perlaza, quienes se encuentran en el departamento médico por una que otra molestia y a la espera de estar disponibles para los encuentros cruciales.



No obstante, a pesar de ese ‘problema’ Gamero ha venido encontrando soluciones en la cantera azul, puesto que ha probado con los juveniles Juan Camilo García, Emerson Rodríguez, Kluvier Moreno y Andrés Llinás que hasta el momento no han desentonado en sus presentaciones. Eso sí, para estos partidos que se avecinan tanto en liga como en suramericana requerirán de jugadores de mucha experiencia que puedan darle una mano al equipo en el momento que más se necesite.



Finalmente, y para colmo de males, el cuerpo técnico y el plantel deben pensar en que centrarse –aunque digan que pelearán los dos torneos– ya que, si bien es cierto el equipo no se encuentra económicamente bien, la Copa Suramericana sería una buena alternativa pensando en que por cada fase que avancen ganarán una gran suma de dinero y la oportunidad de ser campeones. Por otro lado, con la Liga Betplay está la idea de bordar en su escudo la estrella 16, entrar directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores y volver a levantar un trofeo después de 3 años como lo hizo ante Independiente Santa Fe.