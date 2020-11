Nacional rechazó particular oferta de Santos en la millonaria deuda por Felipe Aguilar

Desde hace algunos meses, en Atlético Nacional están pendiente de recibir una importante suma de dinero por parte del Santos de Brasil debido a una vieja deuda que tienen con el club paisa. Esto fue por la transferencia del zaguero Felipe Aguilar y hay un bloqueo de FIFA incluido.

Santos debe cerca de 5 millones de dólares a Nacional, más intereses; pero en el club brasileño incumplieron los plazos de pago, por lo que el verde acudió a la FIFA y Santos tiene prohibido inscribir jugadores nuevos en su plantel hasta que paguen la deuda. Hoy Felipe Aguilar está cedido en Atlético Paranaense.

En Santos aseguran que viven una precaria situación económica antes de la pandemia y que no tienen como pagar, incluso hicieron una recolecta virtual con gran colaboración de los hinchas, pero no han recaudado la cifra que exige Nacional.

Bajo ese panorama, los directivos de Santos le ofrecieron a Nacional un primer pago de 1 millón de dólares con el compromiso de pagar más adelante, pero levantar el bloqueo de inscripción de jugadores. El cuadro paisa les negó esa posibilidad y el presidente de Santos lo confirmó en rueda de prensa, señalando que por ahora usarán ese dinero para otros gastos y más adelante buscarán la forma de pagarle a Nacional.

“Hablé con el presidente del Atlético Nacional, le ofrecí ese monto (R $ 1,1 millón) de entrada. Al principio no lo aceptaron, entendieron que el valor es bajo. Lamentablemente, es lo que Santos tiene, y por eso intentamos el gol casi imposible de R $ 2 millones. Los hinchas del Santos hicieron un milagro y hay que felicitarlos. Antes no había diálogo y ahora sí. Pronto pretendemos hacer otro intento. Ofrecimos R $ 1,1 millón de entrada y no aceptaron. Lo guardaremos para agregar otros valores y que podemos tener éxito ", dijo el presidente Orlando Rollo.