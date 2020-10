Osorio: lo que le faltó a Nacional tras derrota ante Patriotas

El profesor Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, se mostró tranquilo en la rueda de prensa después de sufrir la derrota inesperada ante Patriotas que logró cortar la racha de 17 fechas sin conocer la victoria.



A pesar de la derrota, Osorio manifestó que en Nacional se defendía una idea de juego que se entrenaba todos los días y se le seguirá dándole continuidad. No obstante, resaltó lo hecho por su rival en el terreno de juego: “Quiero públicamente felicitar a Patriotas, hizo un gran partido y ganaron merecidamente".



Por otra parte, el estratega risaraldense, dejó ver lo realizado en el compromiso disputado en Tunja: “La idea futbolística nuestra en elaboración en tercio medio y tercio ofensivo, no solo es de Nacional, sino de los grandes equipos. En este partido conseguimos muy buenas secuencias de pase y creo que competimos muy bien, tuvimos tres muy buenas opciones, pero nos faltó eficacia, no tengo ningún reparo en que el equipo compitió muy bien".



Y es que para Osorio, las críticas recibidas por parte de los seguidores ‘verdolagas’ sobre la competencia del equipo no las comparte, teniendo en cuenta que “este equipo por sobre todas las cosas está con la intención de proponer y controlar el juego".



El estratega del conjunto 'paisa' salió a respaldar a sus jugadores, ya que han sido blanco de juicios sobre el rendimiento que han mostrado en el terreno de juego: “Considero que el nivel bajo de algunos jugadores, puede ser porque no han tenido la oportunidad de jugar. A mÍ me parece que Jarlan tuvo un gran juego, Andrade también, Estéfano estuvo cerca del gol, creo que el equipo es un equipo valiente, creemos mucho en nuestros jugadores y seguiremos insistiendo en esta idea de juego", manifestó el técnico de Nacional.



Finalmente, habló para tranquilizar a los seguidores, teniendo en cuenta los compromisos en la Copa Suramericana y la Liga Betplay: “Entiendo que el resultado agobia, que el resultado duele, pero debemos analizar el desarrollo de juego, en la tenencia de la pelota efectiva y las ocasiones de gol, mejoramos mucho. Una cosa es la estructura de juego y otra es la idea, la idea nunca se ha traicionado y se ha innovado para poder jugar ahora”, finalizó Juan Carlos Osorio.