Tolima no sufrió y se quedó con los tres puntos ante La Equidad

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se enfrentaron los conjuntos de Deportes Tolima y La Equidad en la fecha tres de la Liga Betplay. Con un gol solitario del paraguayo, Gustavo Ramírez a los 61 minutos del segundo tiempo, el equipo 'pijao' se quedó con los tres puntos.

En un primer tiempo sin goles, el conjunto de Hernán Torres fue quien empezó con las opciones más claras de gol. Al minuto ocho, uno de los referentes del cuadro ‘pijao’, Jáminton Campaz fue quien llevó el primer susto al arco custodiado por el guardameta Cristian Bonilla que logró sacar sin problemas el tiro libre que ejecutó con colocación y fuerza, pero para fortuna de los ‘aseguradores’ el portero manizalita estaba bien ubicado.



No obstante, Tolima quiso irse adelante, pero no fue posible, ya que Bonilla volvió a ahogarle el grito de gol al cuadro local. Una jugada individual de Anderson Plata, quien logró centrar una bola para que Gustavo Ramírez cabeceara, pero la dirección y fuerza del balón no llevaba peligro, por lo cual el arquero del equipo capitalino logró controlar sin problema alguno.

Ya para el minuto 23, el conjunto que dirige, Alexis García tuvo la más clara de la primera mitad, cuando un despeje del portero logró cabecear Diego Herazo, quien se la bajó a Juan Alejandro Mahecha y con un fuerte remate creó la primera opción para Equidad, pero se fue al saque de puerta.



A pesar que Tolima era el equipo que buscaba abrir la oportunidad, Bonilla siempre fue el verdugo de los delanteros. En el minuto 31, Daniel Cataño le filtra un balón a Plata, quien domina la pelota y con un buen control se la lleva hacia la media luna para sacar un remate que logra controlar el guardameta Bonilla, y de esta manera terminar en tablas la primera mitad.



A los 59 minutos del parte complementaria, Campaz nuevamente siguió merodeando el arco de Bonilla cuando aprovechó la pasividad de la zaga capitalina y mediante un remate desde la media luna, sacó un zurdazo que logró controlar Cristian Bonilla para evitar que se abriera el marcador.

No obstante, como dice el dicho, el que persevera alcanza tiene resultados; así le pasó al equipo de Ibagué. Luego de tantas llegadas en la primera parte, por fín, se le dio la oportunidad de abrir el marcador. En el minuto 61, Gustavo Ramírez aprovechó el pase de su compañero, Luis Miranda, quien ganó en las alturas para ponerle un pase gol al paraguayo y este, con una media bolea dentro del área venció a Bonilla para abrir el marcador en la cancha del estadio de Ibagué y poner el 1-0.



Con esta victoria, Tolima queda dentro de los ocho mejores de la Liga Betplay (6) con cuatro unidades, mientras que La Equidad, que le ganó en la pasada fecha a Atlético Nacional queda en la séptima posición con la misma cantidad de puntos, pero con los tres partidos disputados.