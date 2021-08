Al último minuto, Junior salvó un empate ante Jaguares

Junior de Barranquilla empató 1-1 ante Jaguares en su visita al equipo de Córdoba. Aunque los 'tiburones' sufrieron en un juego muy peleado en el centro del campo, consiguieron la igualdad en los últimos minutos del partido con gol de 'Cariaco' González.

Un partido en general muy equilibrado donde el 'Tiburón' mostró condiciones para abrir el marcador al inicio del juego, pero no le funcionó, se vio enredado y desequilibrado. Ambos cuadros tuvieron sus opciones y el marcador se fue en tablas para el descanso.

La segunda mitad no cambió mucho. Jaguares contó con varias opciones, aunque el 'Tiburón' no se rindió. El equipo de Amaranto Perea manejó los hilos del partido, contó con la posesión del balón, pero no abrió la defensa del conjunto cordobés.

Nelino Tapia abrió el marcador al minuto 76' para los locales, que aprovecharon un error del Junior para llevarse el tanto. De ahí en adelante, el objetivo fue hacer un bloque medio fortalecer la zaga y esperar cualquier desconcentración para lanzar un contragolpe.

Los barranquilleros se apoderaron del balón y las llegadas. Dispararon varias veces al arco intentando la paridad, pero el tiempo pasó y la impotencia se apoderó de ellos, hecho que les terminó jugando una mala pasada.

No obstante, en el fútbol nada está firmado hasta que pite el juez central. Con más ganas que juego, los de Amaranto empujaron al rival y lograron el empate de la mano de 'Cariaco' González.

Con este resultado, Junior está en la undécima posición con 6 puntos en cinco encuentros jugados y una diferencia de gol de -5. Por otro lado, Jaguares es séptimo con 8 cifras.