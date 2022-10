"Al único entrenador que sostienen sin conseguir resultados es Gamero en Millonarios": Valenciano

A pesar de no ganar hace tres partidos, Millonarios se mantiene en la primera posición de la Liga BetPlay y con importantes opciones de conseguir el título de la Copa BetPlay Dimayor 2022.

En los últimos compromisos, al equipo 'embajador' se le ha criticado por haber disminuido su rendimiento y no seguir exponiendo el estilo de juego que ha recibido elogios, el cual le ha permitido ser calificado como el que mejor desempeño tiene del país.

Quien se sumó a dichas críticas fue el exfutbolista y hoy panelista Iván Valenciano, que con contundencia aseguró que es Millonarios el único equipo del fútbol colombiano que le permite a su técnico continuar en el cargo a pesar de no lograr los objetivos.

"Al único entrenador que le permiten no conseguir los objetivos es Alberto Gamero, de resto a ninguno. No me venga a echar cuento, a decirme que Guimaraes está haciendo un buen trabajo. Aquí al único entrenador que sostienen sin conseguir los objetivos, se lo digo claro, es Millonarios con Alberto Gamero", dijo Valenciano en Win Sports.