Cambio de aires: Fue campeón con Nacional y no quiere seguir en el club

El título de Atlético Nacional parece no haber sido suficiente para que todos los jugadores quisieran continuar en la plantilla del cuadro paisa. Las constantes pruebas y retos para quedarse con un lugar en el once titular no son de mucho agrado.

Luego de una inicio de bastantes dudas, el equipo logró sellar un gran semestre con el trofeo de la Liga. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera afianzaron sus puntos débiles y conquistaron la ansiada estrella 17.

Sin embargo, en suelo antioqueño no fue el mejor semestre para todos. Ese fue el caso de Aldair Quintana, el guardameta tuvo bastantes cruces con la afición verdolaga y no logró consolidarse en la titular.

Tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Olimpia, Quintana no pudo volver a mostrar su mejor nivel y t5erminó relegado por Kevin Mier; figura del cuadro verde en las finales del campeonato.

Ahora, Aldair busca la forma de salir de Nacional. Según las informaciones del periodista, Juan Felipe Cadavid, el guardameta le ha manifestado a la dirigencia del cuadro paisa que su deseo pasar por jugar y quiere buscar un club para tener regularidad y continuidad.

Por ahora, no hay ofertas formales por el portero colombiano. Sin embargo, desde la dirigencia verde ya se buscan alternativas para que se pueda llegar a un acuerdo con el jugador.