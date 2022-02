Carlos Antonio fue clarito con Dudamel: "Cuando uno no puede simplemente dice, esto me quedó grande"

Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, se refirió a la situación que vive el técnico Rafael Dudamel en el Deportivo Cali, luego de seis derrotas en siete fechas de la actual Liga Betplay, tras caer ante Pasto el jueves.

Vea también: Iba a renunciar a la Selección y se arrepintió: “No me han dado la oportunidad, pero tengo fe"

El periodista reiteró que el entrenador venezolano aprovechó el trabajo táctico que traía el equipo desde las épocas de Alfredo Arias, pero que cuando ya le tocó armar su idea, a partir de las bajas que ha habido, comenzaron los problemas.

El legado de Alfredo Arias y Teófilo Gutiérrez

"Se sabía que había una dependencia de Teófilo Gutiérrez absoluta y que en materia táctica había muy poquito. Vacío, vacío... Prevalecía lo que se había hecho a lo largo de dos años. Fueron muchos los partidos y entonces salieron unos jugadores. Ahora sí tocaba hacer el equipo propio, no usufructuar el trabajo ajeno, sino hacer el equipo propio. Y entonces nos hemos dado cuenta que es complejo cuando el discurso es solamente emocional, emotivo, motivador”

El trabajo Dudamel en el Cali

En los momentos de crisis tiene que ser la persona más clarita, que tenga un abanico de posibilidades para administrar la cosa futbolística, porque no todo puede ser golpes de pecho, golpes de nalga, abrazos, besos. Ese mensaje sí, es muy positivo y todo, pero debe ser complementario más no básico, lo básico en este tema es el trabajo".

La interna del camerino

“Me han dicho sí, que no hay un buen trato, eso sí me dijeron. Hace poco hubo un incidente con un jugador y el jugador fue obligado a presentar excusas frente a sus compañeros antes de comenzar una práctica. Eso fue hace como dos o tres semanas”.

Le puede interesar: "Ankara Messi, ankara Messi": divertido video de Egan pateando un balón

Futuro de Dudamel en el Cali

"Vamos a ver, todo tiene comienzo y todo tiene final y las cosas tienen solución. La verdad es que cuando uno no puede, simplemente dice, esto me quedó grande, y doy un paso al costado, pero no llevar las instituciones al borde del descenso. Yo creo que uno sí tiene que tener la valentía de tomar la decisión".