El dato que preocupa a todo Nacional antes de los cuadrangulares

Atlético Nacional logró su título número 30 en su extenso palmarés. El cuadro colombiano consiguió levantar la Copa Betplay tras superar al Deportivo Pereira en la llave final por 5-1; sin embargo, hay un dato que deja muy preocupado a la escuadra paisa y tiene que ver con la falta de gol y la ausencia de triunfos en los últimos encuentros.

El 'verde' cayó 1-0 en el Hernán Ramírez Villegas, pero los 5 goles en el Atanasio le alcanzaron para mantener la corona. Más allá de la obtención del título, el cuerpo técnico analiza que Nacional suma tres partidos sin ganar, en los cuales solo ha hecho un gol (Dorlan Pabón ante Millonarios) y de penal.

Adicionalmente, si no se tiene en cuenta el 5-0 en la ida de la final ante el Pereira, el 'verdolaga' no gana en liga desde el 27 de octubre en el 2-0 contra Once Caldas. La carencia de tantos y resultados es un hecho y esto angustia de cara al inicio de los cuadrangulares finales este fin de semana.

Se tienen que sacudir lo más pronto posible, de lo contrario en las finales les pesará al no tener la confianza para regresar lo más pronto al gol.

Hay que recordar que Nacional fue primero en el todos contra todos con una diferencia considerable respecto a los demás equipos, pero su rendimiento ha disminuido. Esto se une a la derrota del anterior fin de semana frente a Millonarios en el clásico jugado en el Atanasio Girardot.

Este sábado frente al Junior intentará empezar con el pie derecho en los cuadrangulares. Hay que recordar que los otros rivales del 'Rey de Copas' son el Deportivo Cali y, nuevamente, el Pereira.