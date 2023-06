"Esas imágenes fueron sacadas de contexto": Farías se defiende por escandalo en Ecuador

Águilas Doradas presentó al entrenador venezolano César Farías como su nuevo técnico. El ex Aucas llegó a Colombia luego de su polémica agresión en Ecuador que le costó la suspensión por varios meses de la actividad profesional.

Lea también: Águilas supera a Lucas González y anuncia a su nuevo técnico: "Campeón en tres países diferentes"

Tras convertirse en el nuevo DT del conjunto paisa, el adiestrador, con pasado en las selecciones de Venezuela y Bolivia, hizo referencia a varios temas. Inicialmente, Farías destacó el legado de trabajo de Lucas González y Leonel Álvarez en el club.

Posteriormente, el entrenador señaló cuáles son sus objetivos como nuevo timonel del conjunto dorado. Sin embargo, sus palabras más extensas fueron referentes a su última experiencia en suelo ecuatoriano y la polémica que lo sacó de la dirección técnica de su anterior equipo.

Declaraciones de César Farías en su presentación con Águilas Doradas

Sobre el proceso de Leonel y Lucas

"Águilas viene en un crecimiento sostenido y una regularidad importante que permite destacar su juego. Es importante destacar a Leonel y al señor González, eso habla de que la institución ha tenido un buen trabajo para desarrollar su juego. Tenemos que potenciar lo que se ha hecho, especialmente en las finales, porque ahí es donde se necesita mantener para poder aspirar".

Estilo de juego

"Queremos enamorar a la gente con el juego, pero saber que en las finales empieza un torneo nuevo. Es importante que el equipo tenga claro esto para poder pelear una final. Recogimos un buen tesoro para seguir siendo competitivos

El equipo tiene una base importante y se busca reforzar el equipo, entendiendo que hay diferentes momentos. Aunque hubo una salida importante, ya se planean soluciones para eso. Nuestro trabajo es ayudar y colaborar para potenciar lo que se ha logrado".

Lo vivido en Ecuador

"Yo estoy muy feliz con lo bueno y lo malo que viví en Ecuador, he estado varias veces en el ojo del huracán. Soy un hombre de familia, de principios y de valores. Lo que pasó fue que yo recibí un impacto y ya pedí disculpas socialmente. No me justificó, pero fue una situación a la que se le dio mucha publicidad.

Me gusta la competencia, me entrego de lleno a los equipos. Lo sucedido quedó en el pasado. Yo vivo el aquí y ahora trabajo para Águilas, Quiero que se me juzgue por lo que pase acá. Las imágenes fueron sacadas de contexto".

Le puede interesar: América cerró un acuerdo con su nuevo técnico y llegaría acompañado de un 'hincha' de Nacional

Por ahora, el entrenador espera por el final de las vacaciones de la plantilla. Águilas volverá a trabajar la siguiente semana para dar inicio a la pretemporada.