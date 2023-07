“Esto no se resuelve tan fácil”: 'Bolillo' comienza a sentirse nervioso en el Junior

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez se mostró inquieto por lo que ha sido la última semana del Junior en el fútbol colombiano. La derrota como local antes Águilas Doradas prendió las alarmas en Barranquilla.

Este domingo, los tiburones tendrán una oportunidad para lograr su primer triunfo del semestre, evitar la crisis y poner en entredicho el nombre del cuerpo técnico.

Por ello, el entrenador salió a dar explicaciones previo al encuentro frente al Independiente Medellín, defendiéndose de las críticas por la derrota en la primera fecha de la Liga Betplay.

"Ahora perdimos un partido y nos dicen cosas. Leo que dicen que el Junior el quedó grande al Bolillo, que el Bolillo dice que se cobra bien en Junior pero no dice nada de quedar campeón. Este equipo va a ganar, pero no sé cuándo. Ojalá sea rápido porque sino me toca a mí”, dijo en rueda de prensa.

Del mismo modo, justificó el desempeño de Junior en la cancha, señalando cuál es el propósito de la idea del juego que él ha intentado implementar desde el semestre anterior.

"El problema de Junior no se resuelve tan fácilmente. La idea de juego de Junior es intentar sostener el balón, de jugarlo, de someter al rival y tener orden. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana", añadió.

Hernán Darío Gómez ha sido blanco de los cuestionamientos, luego de la salida del portero uruguayo Sebastian Viera y el volante Juan Fernando Quintero, este último, quien se fue del club barranquillero criticando las decisiones del estratega.