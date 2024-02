Fuerte protesta de Jaguares a Dimayor: "no cumplen estatutos"

Una fuerte protesta hizo este lunes 19 de febrero Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares de Córdoba, a la División Mayor del Fútbol Colombiano y su presidente Fernando Jaramillo, luego de que se conociera el aplazamiento del partido contra Atlético Nacional por la octava fecha de la Liga BetPlay.

A través de una carta dirigida a Jaramillo, pero con copia a los 36 presidentes de clubes del Fútbol Profesional Colombia, Soto recordó que en la asamblea de la Dimayor se aprobó que no se aplazarían partidos, a pesar de existen equipo con competencia internacional.

El directivo dejó claro que la única manera para postergar un encuentro era si los dos clubes estaban de acuerdo.

"Como se lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp por ser día no laboral en que usted y su director deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares, oh sorpresa este es aplazado, le recuerdo lo autorizado en la asamblea "no se aplazarán partidos" dicho por usted y el sr Pérez; claro está que se dejó la excepción que si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podría aplazar el partido que para este caso no ocurrió", escribió Soto.

Por otro lado, Nelson Soto lanzó un fuerte ataque a Fernando Jaramillo, al asegurar que el presidente de Dimayor se "volvió especialista en no cumplir con los estatutos".

"Ya lo conoce toda la asamblea, que usted se convirtió en especialista en no cumplir con los estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga", agregó.