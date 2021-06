Hernán Torres anunció la lista de convocados para enfrentar a Millonarios

De la mano del estratega Hernán Torres, Deportes Tolima llega al estadio El Campín con la ilusión de vencer a Millonarios para ser el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. El técnico tolimense sabe que no será un compromiso fácil, por lo que espera obtener un nuevo título liguero ante el cuadro capitalino.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Torres indicó que con el Tolima “hemos tenido muchas dificultades en todo el semestre, sabemos las circunstancias, pero hemos tenido un grupo humano importante, muy comprometido, le hemos puesto el pecho a las adversidades”.

Por otra parte, Hernán Torres declaró que hay un “trabajo colectivamente tanto en las bandas como en la parte interna, es un rival difícil, que es fuerte y Millonarios es un equipo joven, que corre, con un excelente arquero. Es un partido especial, esperamos darle esa alegría del título a la hinchada y a nuestras familias, vamos a dejar la vida en la cancha”.

“El orden que tuvo y lo que propuso en la cancha me dejaron bastante tranquilo. Lamentablemente no se pudo conseguir el resultado, pero me gustó la propuesta que tuvo el equipo en el primer partido de la final”, sostuvo el adiestrador.

Hay que recordar que Torres ya definió la nómina con la que buscará la tercera estrella del elenco tolimense. La baja es el mediocampista Yohandry Orozco, quien no se alcanzó a recuperar de su molestia.