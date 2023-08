[Video] "Si a mi me insultan, yo insultó y maltrato también": Bolillo calienta el ambiente en Junior

Junior de Barranquilla recibió en la noche de este sábado a Deportivo Pasto por la quinta fecha de la Liga Betplay 2023-2. Tras el empate a cero, el equipo de Hernán Darío Gómez sigue sin levantar cabeza.

Los ‘tiburones’ sumaron otro partido sin ganar en el inicio de este semestre, por lo que aumenta la crisis para ‘Bolillo’, quien parece todavía no encontrar la estabilidad de una plantilla que ha tenido bastantes modificaciones en esta mitad de año.

Un grupo de hinchas coreó frases bastante fuertes en contra del entrenador Hernán Darío Gómez. Los aficionados cargaron contra el entrenador luego del empate ante Deportivo Pasto.

"Bolillo ya se va y palabras como mercenario", era lo que rezaban algunos de los cánticos de un sector de aficionados del club. Un elemento bastante contundente para confirmar la mala relación entre el DT y la hinchada.

Tras finalizar el compromiso, el entrenador habló en rueda de prensa y fue categórico con lo sucedido. Para el DT paisa lo que pasó es algo que sigue generando una tensión en el ambiente. El antioqueño fue más lejos y dijo que va a responder.

"Un man que me irrespeta, gritando de todo, respondo. Me bajo del bus y me insultan. El cartel 'farsante', ¿de dónde viene esa palabra? Saquen conclusiones. El ambiente está pesado entre ustedes y nosotros. ¿Tengo que aguantar los insultos, las pancartas? Yo voy también con papa y yuca, yo reacciono", apuntó inicialmente el entrenador.

El técnico dijo que los jugadores también han vivido situaciones incómodas: “Los muchachos calentaron y les gritaron 'se van todos…', esas energías son difíciles, a veces pienso que es personal, porque llegue acá y me tocó tomar decisiones y las tomé y limpiamos el camerino de Junior. Y no ganamos, entonces me cobran, es personal. Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico.

Para el técnico la situación de ver a la hinchada cambiar tanto es complicada: "El ambiente es demasiado pesado. A mí el canto de las hinchadas… se portaron hasta bien y apoyaron. Pero después entraron en la impaciencia que nosotros tenemos. Es duro el ambiente”.

Junior se alista para lo que será su partido a mitad de semana ante Cúcuta Deportivo. Los tiburones jugarán el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Betplay.