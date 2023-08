Teófilo le dejó un 'mensajito' a Quintero y Bolillo por la mala situación del Junior

Junior de Barranquilla se alista para lo que será el partido de vuelta de la Copa Betplay. Los tiburones buscan remontar la desventaja ante Cúcuta Deportivo en una semana que arrancó bastante complicada tras un empate ante Pasto en la Liga Betplay,

El onceno caribeño vive una crisis de malos resultados y desde la casa rojiblanca parece que la situación está lejos de mejorar. El cuadro juniorista no ha ganado en lo que va del torneo y la situación apunta a que el futuro de 'Bolillo' Gómez podría complicarse.

Para el entorno del equipo, cada vez todo parece más complicado. Uno de los ídolos del club salió a hablar en referencia al tema. Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Deportivo Cali, pero ligado históricamente al cuadro tiburón apuntó varias situaciones a respecto.

Inicialmente, el delantero de 'La Chinita' habló sobre lo que fue el paso de Juan Fernando Quintero por el equipo. Para el atacante hubo una falta de carácter por parte del volante paisa cuando la situación se complicó.

“Sin duda, yo me alegré cuando llegó. ¿Qué pasó? Hay que tener carácter, hay que tener mucha ambición para jugar en Junior, porque no es fácil. Allá perder tres partidos y ya no sirve, hasta la misma hinchada te cae encima”, dijo inicialmente el delantero.

Y añadió: “No, hablé mucho con Juan Fernando, somos compañeros y creo que él sabe lo que pienso de él. Me lo encontré en Buenos Aires, estando él en River y yo en Cali y hablamos. Es un jugador que tiene experiencia y él sabrá por qué hizo sus cosas, cada quien es dueño de sus actos”.

Finalmente, el futbolista habló de la situación que vive 'Bolillo' Gómez en el equipo: “Son técnicos de experiencia, que saben manejar todo eso. Le aconsejaría que no cambie, que sea él, que se ría, que disfrute, que la gente en Barranquilla todavía lo está esperando, que tiene mucho por dar al fútbol colombiano y al Junior más que todo. Es un técnico capaz, hay que darle su tiempo, su valor, aunque en Junior no te esperan”.

Por ahora, el delantero caribeño sigue su curso con el Deportivo Cali. Su relación con la directiva del Junior parece rota y un posible regreso no estaría en los planes.