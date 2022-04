Miguel Ángel Borja se defiende de las críticas por su "poco sacrificio" en Junior

Junior de Barranquilla rescató un empate en la fecha 15 de la Liga BetPlay al empatar 1-1 con Deportivo Cali en condición de visita gracias a una anotación de Miguel Ángel Borja en el último minuto.

A pesar de ser el goleador del conjunto 'tiburón', Borja ha sido objeto de algunas críticas, principalmente por el bajo nivel que demostró en el inicio del campeonato y aunque en la actualidad ha mejorado su rendimiento, sigue recibiendo cuestionamientos.

Por otro lado, el atacante respondió este lunes, en rueda de prensa, a otros comentarios que lo señalan de tener "poco sacrificio" en la labor del equipo. Al respecto, del delantero se defendió diciendo que a él lo miden por los goles que haga y no por los kilómetros que corre.

"Trato de dar lo mejor en lo que me toca, que es estar cerca del área, aportar a la hora de generar las ocasiones de gol, es mi trabajo, vine a Junior a eso. Me deben medir por eso. A veces nos preocupamos más de cuánto corre el jugador, que si debe correr, o marcar y yo vine aquí fue a hacer goles no a que me midan por kilómetros o cuántas pelotas tengo que recuperar", dijo.

Borja también explicó que trabaja junto al entrenador Juan Cruz Real los aspectos a mejorar y reveló que recibe comentarios de sus compañeros, quienes le piden que no marque o corra de manera innecesaria y permanezca en la zona de gol.

"Hay detalles que uno debe mejorar en cada partido, lo hablo con el profe, hay que estar tranquilos para definir, a veces no hago algún desgaste porque hay compañeros que lo pueden hacer por mí, ellos me lo dicen que me concentre a la hora de marcar y que ellos están ahí para correr por mí. Hay cosas que no se entienden, los que narran el partido, los de DirecTV dicen muchas veces que Borja.. pero si no saben, no están acá adentro... si ese mensaje se lo llevan al hincha. En Nacional me decía Macnelly 'no te salgas del área' y a los demás que si me salía no me la pasaran", indicó.

Finalmente, Miguel Ángel Borja le respondió a quienes lo critican por hacer, en su mayoría, goles de penal.

"Todo eso suma, a la hora de cobrar un penal y con la gene ahí no es fácil, hay que estar concentrado. Se han perdido campeonatos por un penal, muchos jugadores grandes han botado penales".