Millonarios se complica: puntos que necesita para clasificar y rivales que le quedan

Millonarios está al borde de la clasificación en la Liga BetPlay después de caer 0-1 ante Pereira en partido de la fecha 16 que se disputó en el estadio El Campín.

Con este resultado, el equipo 'embajador' está ubicado en el puesto 2 del campeonato con 29 puntos luego de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas con 24 goles a favor y 14 en contra.

A falta de tres partidos para el final de la fase regular, Millonarios está obligado a sumar dos puntos en los tres juegos que le restan para meterse al grupo de los ocho. Adicionalmente, el conjunto de Bogotá quedará clasificado con una victoria en alguno de sus encuentros.

En caso de ganarle a Tolima como visitante, Medellín de local o Alianza como visitante, los dirigidos por Alberto Gamero llegarían a 32 puntos asegurando su paso a semifinales.

Llegar a 32 unidades garantiza la clasificación a los cuadrangulares, ya que los equipos que están abajo en la tabla tiene complicado llegar a dicha cifra o superarla.

Millonarios depende de si mismo para estar en las semifinales. El principal rival del cuadro azul es su mal momento tras no haber ganado en sus últimos seis partidos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

1. Deportivo Pasto - 31 puntos

2. Millonarios - 29 puntos

3. Águilas Doradas - 29 puntos

4. Once Caldas - 29 puntos

5. Atlético Nacional - 28 puntos

6. Medellín - 28 puntos

7. Unión Magdalena - 28 puntos

8. Santa Fe - 28 puntos

---------------------

9. Deportivo Pereira - 28 puntos

10. América - 27 puntos

11. Junior - 25 puntos

12. Envigado - 25 puntos

Partidos que le quedan a Millonarios en la Liga BetPlay:

Fecha 18

Tolima vs Millonarios

Fecha 12 (Aplazado)

Millonarios vs Medellín

Fecha 20

Alianza Petrolera vs Junior