Pablo Reppetó llegó pisando fuerte a Nacional: primera advertencia al club

Después de la gestión de Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional, se confirmó la llegada del director técnico uruguayo, Pablo Repetto quien ya había enfrentado al cuadro antioqueño cuando se vieron las caras en 2016 en la final de la Copa Libertadores. En aquel entonces, Repetto dirigía a Independiente del Valle.

Pablo Repetto contó con el primer itinerario dentro del club. El lunes 4, llegó a Medellín y tuvo la sesión de entrenamiento inicial. El martes 5 de marzo, fue presentado en una rueda de prensa en donde lució la camiseta, y contestó las diferentes preguntas que los periodistas le tenían.

En esa rueda de prensa, se sacaron varias conclusiones como que la salida de Dorlan Pabón no tuvo nada que ver con la llegada del nuevo cuerpo técnico. Su estilo de juego se basaría en las transiciones de defensa a ataque y de un juego directo. Que el club necesitará el apoyo de los aficionados para salir de momentos de crisis y que los resultados no se prometen.

Pablo Repetto firmó por dos años en la institución antioqueña. Aunque ya tiene un equipo armado por la gestión de Jhon Jairo Bodmer, dejó claro que no dejará que los directivos tengan incidencia en sus alineaciones ni en armar el equipo en los próximos mercados de fichajes. “Esto es de todos, los planteles se arman consensuadamente, pero a la hora de tomar decisiones, las tomaré yo. Queremos devolver la confianza con resultados… el día que yo no tome las decisiones, no trabajo más”, aseveró el uruguayo.

Sobre el plantel actual, concluyó, “no armamos el plantel, eso está claro. Como le pasa a todos los técnicos que toman a un equipo en el camino, hay que adaptarse y adaptar la idea de juego. Trataremos de potenciar al máximo, no podemos decir para qué estamos. Apostaremos a lo máximo, después veremos. Por eso hablamos mucho de un proyecto a dos años”.