Pinto no se desespera tras la derrota de Cali con Millonarios: "El equipo está jugando bien"

2-0 cayó Deportivo Cali frente a Millonarios en el estadio El Campín y no solo está 'coqueteando' con los últimos puestos en la tabla de posiciones, sino que sigue en la incómoda lucha por no descender.

No obstante, la situación parece no preocupar a Jorge Luis Pinto, pues el técnico de los Azucareros habló con la prensa tras la caída de este domingo y más allá de su semblante, no se mostró angustiado, viendo más bien el momento como una posibilidad para mejorar.

Pues Jorge Luis Pinto ofreció algunas afirmaciones que no dejan tranquilos a los hinchas de Deportivo Cali, quienes más bien están desesperados con el presente deportivo y administrativo de la institución. "Esperemos a ver qué pasa en el futuro", fue una de las conclusiones del DT.

"Tuvimos más la pelota que Millonarios", continuó el estratega del Cali, quien considera que las opiniones externas sobre su equipo son lejanas a la realidad, pues "diga lo que se diga, mal o bien buscamos el arco contrario".

Además, el DT oriundo de San Gil manifestó que su objetivo es continuar al frente de Deportivo Cali: "Por la cabeza de nosotros no nos pasa nada diferente a subir y escalar. Estamos comprometidos todos, estamos convencidos de que vamos para arriba y para adelante".

Y volviendo a lo que fue el partido entre Millonarios y Deportivo Cali, afirmó que "mal no hemos jugado, hoy no fue buena la presentación, pero buscamos el arco contrario, el equipo está echando para adelante, está jugando bien".

Ahora, en Liga Betplay, el Cali de Jorge Luis Pinto se alista para recibir a Atlético Bucaramanga y visitar a Deportivo Pasto, siendo este último -sobre todo- un partido clave en la lucha por no descender, pues el Volcánico también está comprometido.

