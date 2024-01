Primer problema para la Dimayor en la Liga BetPlay 2024

La temporada 2024 del Fútbol Profesional Colombiano arrancó de manera oficial con el desarrollo de la Superliga y la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor.

Sin embargo, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tendrá que buscar solución a un primer problema que se le presentó previo al inicio de la segunda jornada.

Y es que Águilas Doradas ha manifestado que no tiene sede para disputar la fecha 2, en la que por calendario deberá recibir a Once Caldas.

En las últimas semanas del 2023 y en los primeros días del 2024, el equipo 'dorado' terminó oficialmente su relación con el municipio de Rionegro, por lo que no puede utilizar el estadio Alberto Grisales, el cual fue su casa desde la temporada 2015.

A pesar de los inconvenientes reportados, Águilas Doradas inició su participación en la Liga BetPlay.

La solicitud de Hernán Darío 'bolillo' Gómez

El pasado sábado 20 de enero, el director técnico Hernán Darío 'bolillo' Gómez lanzó un "llamado de auxilio" a los gobernantes del municipio de Rionegro y del departamento de Antioquia para que respalden al equipo y se animen a patrocinarlo.

"Ganar es importante, los muchachos tuvieron cosas buenas de su trabajo y tenemos muchas cosas para corregir, pero es importante haber ganado, estamos sufriendo bastante por las dificultades que nos están pasando. Necesitamos estos triunfos por que no sabemos dónde vamos a jugar el partido contra Once Caldas. Estamos buscando, no tenemos publicidad en la camiseta ni plata. Estamos pidiendo a la alcaldía de Rionegro y a la gobernación de Antioquia a ver si con el triunfo nos animamos", dijo Gómez.

No hay sede

Teniendo en cuenta los inconvenientes para oficializar como local, Águilas Doradas le solicitaría a la Dimayor considerar el aplazamiento del partido contra Once Caldas.

La petición de Águilas pondría en aprietos a la Dimayor, teniendo en cuenta el apretado calendario de la temporada 2024.