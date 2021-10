Tulio Gómez se distancia de Osorio: lo que piensa de la rotación en América

América de Cali jugará en la noche de este jueves ante el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El equipo de Juan Carlos Osorio no tiene margen de error y por ende, deberá sumar la mayor cantidad de puntos que están en juego.

Aunque el nombre de Osorio se encontraba a la deriva, la junta directiva del equipo apoyó y avaló la continuidad del risaraldense en el banquillo técnico, a pesar de que el dueño del club americano, Tulio Gómez, dejó unas declaraciones algo polémicas sobre el tema de “rotaciones”.

Para Tulio Gómez, Osorio es un “técnico que tiene un estilo y una idea de juego, pero el perfil de todos los jugadores no se ajusta a ello. Ahora, la rotación es buena cuando uno tiene dos jugadores buenos por posición. Por ejemplo, a mí no me preocupa la rotación de Novoa y Graterol, porque con ambos arqueros duermo tranquilo, pero hay puestos donde no se puede, si no está Cristian Arrieta como lateral, ¿entonces quién?”, manifestó Gómez en el medio El País de Cali.

Asimismo, el dirigente ‘escarlata’ se ‘lavó las manos’ al decir que “fue el propio Osorio el que armó el equipo con jugadores que él trajo… Pero sucede que son jugadores que para consolidarse necesitan uno o dos años, pero en América no podemos darnos el lujo de esperar esos dos años”, como se llegó a decir en un principio cuando llegó el estratega que buscaba armar era un proyecto.

Finalmente, al dueño del América de Cali se le preguntó si ya ha hablado con Osorio acerca de las rotaciones a lo que respondió que “tenemos un comité deportivo y nos reunimos todos los lunes para tratar todos los temas. Hay jugadores que pueden ir creciendo, mejorando”.