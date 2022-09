"Vamos a clasificar": en Junior tienen confianza a pesar de la derrota con Millonarios

Junior de Barranquilla sufrió una nueva derrota, la sexta en la Liga BetPlay, y complicó aún más sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales al caer en condición de local 0-1 ante Millonarios en partido de la fecha 13.

Con este resultado, el conjunto 'rojiblanco' quedó en el puesto 14 con 15 puntos a cuatro unidades del octavo clasificado.

Al término del partido, Fredy Hinestroza, uno de los pocos jugadores con buen rendimiento del plantel barranquillero, aseguró que el grupo de futbolistas está "golpeado" pero confía en que se logrará la clasificación a los cuadrangulares.

"Me levantó día a día a entrenador con mis compañeros y los veo entrenar bien. Ninguno quiere perder. Entendemos lo que significa Junior. Estoy seguro de que vamos a clasificar, confío en el equipo, los números hablan por si solos. Dependemos de nosotros, el día que no tengamos opción se levantará la mano y se pedirá disculpas, pero mientras dependamos de nosotros no podemos desenfocarnos".

Hinestroza se refirió a la derrota con Millonarios y aseguró que si Junior hubiera concretado las opciones que generó los comentarios serían distintos.

"Todo se da depende de la eficacia, en el primer tiempo, si nosotros liquidamos el partido se hubiera visto diferente, si hacemos dos goles, se hubiera hablado de que Junior bailó a Millonarios. No tuvimos la suerte de convertir. Los números están ahí, el equipo está trabajando para clasificar. Sé que Barranquilla está triste, yo también, pero tengo la plena seguridad de que vamos a clasificar".

Finalmente, el volante explicó que los malos resultados no se deben al cambio de entrenador, mientras que sí aceptó la responsabilidad que tienen los jugadores.

"En Junior nunca estás tranquilo. El que venga a Junior sabe que la exigencia es al máximo. No es de entrenadores, nosotros los jugadores somos responsables de lo que ha venido pasando".