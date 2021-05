Benzemá se mostró "decepcionado" con Real Madrid por la salida de Zidane

El delantero francés Karim Benzema no ocultó su decepción por la salida del banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane, a quien calificó como un entrenador "magnífico".



"Zizou siempre me ha respaldado, me ha apoyado, me ha ayudado a alcanzar el nivel que tengo ahora, por eso se lo agradeceré siempre", indicó el futbolista en una rueda de prensa durante la concentración de Francia para preparar la Eurocopa.



Benzema afirmó que Zidane es "un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos" y agregó que "en el plano humano es el hombre perfecto", al menos para él.

"Usaría la palabra 'magnífico'. Estoy decepcionado porque se vaya del Madrid, pero es así, la vida sigue", dijo.

Y aseguró este domingo que su retorno a la selección francesa tras más de cinco años de ausencia se debe a sus prestaciones con el Real Madrid, porque "el fútbol ha hablado", al tiempo que agradeció al seleccionador, Didier Deschamps, haberle reabierto la puerta.



"El motivo del retorno son mis prestaciones con el club, el fútbol ha hablado. Siempre hay que estar bien con el club, no bajar los brazos, incluso cuando hay obstáculos", indicó el jugador en conferencia de prensa en Clairefontaine, donde Francia prepara la Eurocopa.

Benzema no desveló si pidió perdón al seleccionador por las acusaciones de haber cedido al racismo, tras dejarle fuera de la convocatoria de la pasada Eurocopa.



"Hablamos de muchas cosas, no voy a repetir lo que dijimos, pero lo más importante es poder jugar en la selección", aseguró.