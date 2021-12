Diez partidos ganados de forma consecutiva suma el Real Madrid en una racha que le ha consolidado como líder de LaLiga Santander y que intentará aumentar este domingo, aunque condicionado debido a las cinco bajas por coronavirus con las que cuenta, además del croata Luka Modric, y por un Cádiz que es el undécimo mejor visitante de la competición y que ya le ganó, en el Alfredo di Stéfano, la pasada temporada.

SIGA EN VIVO REAL MADRID VS. CÁDIZ; LIGA ESPAÑOLA

Semana convulsa para el conjunto blanco en lo extradeportivo, aunque no por ello menos importante. Marcelo y Modric dieron positivo en la Covid-19 el miércoles y hacían saltar unas alarmas que se confirmarían un día después. Asensio, Bale, Lunin y Rodrygo se sumaron a la lista, además de Davide Ancelotti, hijo y primer asistente del entrenador.



Sin embargo, Modric dio negativo el viernes, aunque no estará tampoco frente al Cádiz ya que, además de no estar al 100 por 100 físicamente, el Real Madrid está estudiando los diferentes protocolos existentes para que pueda volver más allá de haber dado negativo en PCR y antígenos.



La buena noticia a última hora para Carlo Ancelotti es que el francés Karim Benzema se recuperó de sus molestias en los isquiotibiales, a pesar de entrenar de forma individual durante la semana, y podrá jugar. Por su parte, Dani Carvajal será baja por problemas musculares, así como Isco Alarcón debido a un dolor de garganta.



Nacho Fernández o Lucas Vázquez al lateral derecho, con más opciones para este último aunque no pueda cubrir el puesto de extremo en el 4-3-3 del técnico italiano. Sin los otros tres futbolistas que pueden jugar habitualmente en dicha posición, bien cubierta en cuanto a número, Ancelotti confirmó que Hazard será titular.



Otra oportunidad para el belga que no es de la partida con el Real Madrid desde el pasado 28 de septiembre y que en el último mes ha jugado 14 minutos. El uruguayo Fede Valverde se postula como favorito a sustituir a Modric.



Ingredientes que dificultan el aumentar la racha de diez victorias consecutivas. Más con el recuerdo de que frente a dos rivales a priori inferiores, el Real Madrid se ha confiado en el Santiago Bernabéu, con la derrota 2-1 frente al Sheriff y el 0-0 contra Osasuna.



Además, el Cádiz suma ocho de sus 13 puntos fuera de casa y ya dio la sorpresa la temporada pasada ganando por un gol a cero en su visita al Real Madrid, aunque fue en el Alfredo di Stéfano. Ahora quiere aprovechar las dificultades de los blancos para lograr otra histórica victoria.



El conjunto cadista está situado en puestos de descenso a dos puntos de la frontera con la salvación, que marcan Elche y Alavés con quince puntos cada uno por los trece que suma el equipo que dirige Álvaro Cervera, que llegará a este encuentro después de una semana intensa, en la que tendrá que jugar tres partidos en siete días.



El lunes pasado disputó en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Granada (1-1) partido de LaLiga y el jueves el de la Copa en Albacete, que los gaditanos superaron por 0-1 con un equipo inicial compuesto por jugadores suplentes.



Cervera reservó al resto de jugadores, que entran en las quinielas para conformar el equipo titular contra el Real Madrid, cita para la que causarán baja los lesionados Iza Carcelén, José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.



El extremo Salvador Sánchez Ponce 'Salvi' tampoco podrá jugar contra los merengues al tener que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado el lunes frente a los granadinos.