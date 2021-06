James, a la espera: los nueve jugadores que vuelven al Real Madrid de Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, que el pasado día 2 fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid, comenzó a preparar en la ciudad deportiva de Valdebebas el inicio de su segunda etapa al frente del conjunto blanco.



Diecinueve días después de su puesta de largo para ocupar el cargo que dejó vacante el francés Zinedine Zidane, el técnico italiano acudió a la ciudad deportiva a trabajar en la confección de la pretemporada y de la plantilla para el próximo curso.



Tiene mucho trabajo por delante Ancelotti y el club tanto en incorporaciones como en salidas de futbolistas. Hasta ahora el único fichaje es el del defensa austriaco David Alaba, que ha logrado la clasificación de su selección para octavos de final de la Eurocopa por primera vez en la historia. La marcha confirmada por el momento es la del capitán Sergio Ramos.

Lea también: Eurocopa: duro rifirrafe entre Alemania y UEFA por expresiones contra la homofobia



Respecto a los jugadores que vuelven a Real Madrid, el listado es largo: club blanco tenía cedidos al galés Gareth Bale, al noruego Martin Odegaard, al serbio Luka Jovic, al brasileño Reinier, al japonés Take Kubo, así como a los españoles Dani Ceballos, Brahim Díaz, Borja Mayoral y Jesús Vallejo.

Todos ellos vuelven oficialmente a Real Madrid y el club será quien defina junto a Ancelotti si los deja en su plantilla 2021/22 o si los vuelve a prestar en otros equipos europeos. Gareth Bale es uno de los que más posibilidades tiene de quedarse por su buena relación con Ancelotti.

De interés: Freddy Rincón no da tregua; nueva polémica en el caso James

James Rodríguez es otro de los futbolistas que podría regresar, pero esto sería por pedido expreso de Ancelotti y con varios acuerdos económicos. Él no está en la lista de cedido a otros clubes y no tiene ningún vínculo contractual con el merengue.



La pretemporada comenzará el 5 de julio en Valdebebas y no tendrá, como en años precedentes, los compromisos en Estados Unidos de la International Champions Cup a causa de la pandemia. Los jugadores sin compromisos internacionales se incorporarán antes y los que están participando con sus selecciones en los torneos continentales lo harán de forma paulatina.