Messi ya tiene rival: confirmado cruce de playoffs de la MLS

El Atlanta United será el rival del Inter Miami de Leo Messi en la primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, tras lograr este martes un muy sufrido triunfo (4-5) en la tanda de penaltis contra el Montreal, que había remontado un 0-2 y empató 2-2 gracias a un doblete del venezolano Josef Martínez.



El Atlanta United tomó una ventaja de 0-2 en la primera mitad gracias a dos goles de cabeza muy parecidos, ambos llegados tras unos centros desde la banda izquierda, enviados al fondo de las mallas por Brooks Lennon y el noruego Stian Gregersen.

Lo tenía ganado el Atlanta, pero Josef Martínez rescató al Montreal tirando de su olfato goleador en la segunda mitad. Aprovechó un fallo del meta Brad Guzan a la hora de partido para rematar bajo palos y subir el 1-2 al luminoso.



Y no tembló desde los once metros en el minuto 89 cuando remató el penalti que igualó el choque y forzó la tanda de penaltis, tras ocho minutos de tiempo añadido.



Martínez no falló en la tanda, pero su Montreal pagó el fallo del inglés Tom Pearce, en el segundo intento, con la eliminación. El Atlanta United fue perfecto y anotó sus cinco tiros para clasificarse a la primera ronda.

Le espera un cruce de alto voltaje con el Inter Miami, primer cabeza de serie y ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular.



La primera ronda se disputará con una serie al mejor de los tres partidos y el Inter Miami tendrá ventaja de campo.



La serie arrancará este viernes en el Chase Stadium de Miami. Para esta ocasión, la MLS preparó un directo especial en TikTok y una cámara enfocada en cada movimiento de Leo Messi.