Cárdenas hace un llamado de atención a la Sub-20: "No podemos regalar un tiempo"

Colombia vivió una jornada brillante en los octavos de final del Mundial Sub-20. El equipo colombiano logró eliminar a Eslovaquia tras la goleada 5-1 en la que varios jugadores como Óscar Cortés, Yáser Asprilla y Andrés Salazar tuvieron actuaciones bastante destacadas.

Tras la clasificación a la instancia de cuartos, el técnico Héctor Cárdenas hizo referencia a lo que dejó el partido ante los europeos. El entrenador manifestó las sensaciones del equipo luego de haber tenido un inicio bastante bueno en el segundo tiempo del compromiso.

"Una vez más se demuestra la intención de la Selección Colombia Sub-20, ya con una propuesta consolidada, haciendo lo que el país quiere de nosotros", fueron las palabras iniciales del técnico en referencia al nivel de juego del combinado nacional.

Sobre las palabras en el entretiempo, el profe reveló las claves y lo que les dijo a sus jugadores: "A los muchachos les dije que lo principal era tener paciencia, que en cualquier momento iba a llegar el primer gol y con eso, tras el primero, vendrían mayores espacios que debíamos aprovechar. Se generaron esos espacios y vinieron más goles. Estamos satisfechos"

Para el entrenador ha sido determinante que el equipo no se acostumbre a empezar los partidos abajo: "Es importante la evolución que vienen mostrando el equipo, se han tomado correcciones como lo es no empezar perdiendo, no estar abajo en el marcador. Y el grupo viene ratificando lo que se viene haciendo".

El entrenador tiene claro la importancia de que el equipo pueda manejar los compromisos desde el inicio. La tricolor ha empezado los juegos con varias dificultades y su mejor versión se ha visto en las segundas partes, pero el nivel de exigencia no siempre permite eso.

Por ahora, Colombia espera por conocer su rival en la fase de cuartos de final. La tricolor se medirá al ganador del duelo entre Inglaterra e Italia que se definirá este miércoles en horas de la tarde.