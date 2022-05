"No es Tite": Carlos Antonio dio más pistas del técnico que quiere la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol está en búsqueda de nuevo director técnico para reemplazar a Reinaldo Rueda, quien dejó el cargo tras fracasar en la Eliminatoria Sudamericana y no conseguir la clasificación al Mundial de Qatar.

El periodista de Antena 2, Carlos Antonio Vélez, dio a conocer, en el espacio de Planeta Fútbol, que los directivos de la FCF tienen tres candidatos para ponerse al frente de la Selección Colombia.

Matías Almeyda, Néstor Lorenzo y otro estratega denominado "señor X"; ellos serían las cartas de la FCF para el cargo.

Ante las dudas que generó el mencionado "señor X", se empezó a especular con algunos nombres entre los que se hizo referencia a Tite, Gerardo Martino, Gustavo Alfaro, entre otros.

Sin embargo, este miércoles 18 de mayo, Vélez descartó tajantemente que Tite sea el misterioso candidato, principalmente por el alto valor de su trabajo.

"El señor X no es Tite. Hasta allá no se puede. Es muy difícil, esa gente gana mucho dinero. Tite suelta Brasil y se va para la Premier League. Esas platas no se manejan aquí, es imposible", dijo.

La opción de Tite surgió en las redes sociales principalmente por el anuncio que hizo hace algunos meses el mismo entrenador al señalar que después del Mundial de Qatar iba a dejar el cargo en la selección de Brasil.

Adenor Leonardo Bacchi, Tite, llegó a la canarinha en 2016 y desde entonces ha dirigido 72 partidos con 53 victorias, 14 empates y solo cinco derrotas. Además fue campeón de la Copa América 2019.

Presupuesto de Colombia para el nuevo técnico

Según Carlos Antonio Vélez, la Federación Colombiana de Fútbol podría disponer entre tres y cuatro millones de dólares para el nuevo técnico de la selección mayor.

"Hay unos juegos económicos, ajustes económicos que podrán estirar los recursos para traer a ese señor X y de pronto unos bonos por objetivos que son muy usados en Europa", dijo.